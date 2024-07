Mentre la Rap sta cercando di recuperare le tonnellate di spazzatura non raccolta per strada, a Palermo, nella notte tra venerdì e sabato (26 e 27 luglio) i vigili del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento di incendi dei cumuli di spazzatura, soprattutto nei quartieri Zen, Michelangelo e Borgo Nuovo. I pompieri sono intervenuti in vale Cottolengo, via Giacinto Calandrucci, via Gino Zappa e via Luigi Einaudi.