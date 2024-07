Forzando la saracinesca i ladri sono entrati in un laboratorio di analisi in via Guglielmo Marconi, a Palermo, e hanno portato via oggetti. Altro colpo nel locale Chiasso Bar, in via Lattarini, dove sono state rubate due casse di alcolici e soldi. Infine, portato via il registratore di cassa con alcune centinaia di euro nel panificio Talamanca. Sui furti indaga la polizia.