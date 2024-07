Palermo, spari contro una saracinesca allo Zen: interrogato l'uomo che usa il magazzino

Dieci colpi d’arma da fuoco sono stati sparati la scorsa notte contro la saracinesca di un magazzino in via Paavo Nurmi, allo Zen 2 a Palermo. Gli agenti della polizia hanno trovato bossoli per terra e diversi fori provocati dalle pallottole. È stato sentito un uomo di 35 anni che sarebbe l’utilizzatore del magazzino. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile.