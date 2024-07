I carabinieri hanno arrestato due giovani di 30 e 20 anni trovati in possesso di circa 50 grammi tra cocaina, hashish e marijuana nel quartiere Zen 2 di Palermo. I militari hanno notato un certo via vai nei pressi di uno delle abitazioni tra le via Rocky Marciano e via Costante Girardengo e hanno bloccato i due giovani non appena hanno notato la vendita di una dose. I due hanno cercato di fuggire ma sono stati bloccati e trovati con la droga.