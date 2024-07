Borsellino e la strage di via D'Amelio, il più grande depistaggio della storia

La mano era quella della mafia ma sono stati altri a fare uccidere Paolo Borsellino. Quello che per il magistrato saltato in aria in via d’Amelio era una lucida premonizione, confidata alla moglie, è diventata una verità giudiziaria.

Le tracce di quella «partecipazione morale e materiale di altri soggetti» e di «gruppi di potere interessati all’eliminazione» di Borsellino si ritrovano nei tanti processi per la strage ma soprattutto nella sentenza su quello che gli stessi giudici hanno definito come «il più grande depistaggio della storia d’Italia».

Questo è scritto proprio nella sentenza sul depistaggio con la quale il 12 luglio 2022 sono stati prescritti due investigatori della polizia, Mario Bo e Fabrizio Mattei, accusati di favoreggiamento, e assolto un terzo poliziotto, Michele Ribaudo.

Tutti e tre facevano parte della squadra che indagava sulle stragi Falcone e Borsellino. È la squadra, guidata da Arnaldo La Barbera e coordinata dal procuratore Giovanni Tinebra, che aveva anche creato il falso pentito Vincenzo Scarantino e lo avrebbe indotto a lanciare accuse inventate di sana pianta.