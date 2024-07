Lotta al caporalato, scoperti 14 lavoratori in nero nel Palermitano

Lotta al caporalato in provincia di Palermo. I militari del comando provinciale insieme, ai carabinieri del nucleo ispettorato del Lavoro di Palermo, e dell’9° nucleo elicotteri e gli ispettori nazionali del lavoro, hanno trovato in quattro aziende agricole 14 lavoratori irregolari o in nero su 16 controllati. Tra questi c’erano 4 minori migranti senza il permesso di soggiorno.

Le violazioni maggiormente riscontrate sono state la mancata formazione dei lavoratori, l’assenza di sorveglianza sanitaria, così come la mancata nomina del responsabile della sicurezza. Sono state elevate sanzioni amministrative per quasi 100 mila euro. Sono state sospese le attività imprenditoriali impedendo, così, alle ditte, di continuare a lavorare in circostanze di illegalità riguardanti le posizioni lavorative dei propri dipendenti.