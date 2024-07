Da Palermo a Catania autostrade bloccate per tre auto in fiamme

Tre auto in fiamme in autostrada hanno causato lunghe code e disagi alla circolazione sulla Palermo-Catania e sulla Messina-Catania e sulla Palermo-Mazara del Vallo. Tutti gli episodi si sono verificati nella tarda mattinata di oggi (15 luglio).

L'incolonnamento di quasi dieci chilometri ha paralizzato la A19, non lontano dalla svincolo di Tremonzelli: da un'auto, che viaggiava in direzione di Palermo, si è improvvisamente propagato un incendio. La vettura è stata abbandonata quasi al centro della carreggiata e, fortunatamente, chi si trovava nell'abitacolo è riuscito a mettersi in salvo, senza riportare ferite. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Buonfornello, che ha provveduto a deviare il traffico, con senso unico alternato, sulla carreggiata opposta. Le fiamme hanno danneggiato il manto stradale.

Traffico rallentato anche sull'autostrada A18, in direzione di Messina. Anche in questo caso la causa è stata un'auto andata a fuoco nella zona fra gli svincoli di Giarre e Fiumefreddo e una nube di fumo ha invaso la strada. I vigili del fuoco che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area. Nessun ferito.