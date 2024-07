Lo stupro denunciato dalla quindicenne all'Addaura, si sospettano legami con una rissa avvenuta davanti al McDonald’s di via Nicoletti

Sarebbe stata abusata da un ragazzo conosciuto in un locale e poi ci sarebbe stata una grande rissa tra gli amici di lei e quelli di lui. Questa la vicenda sui cui indagano i carabinieri, che sospettano legami tra i due episodi, ovvero lo stupro denunciato da una quindicenne e la rissa tra ragazzi molto giovani. I due episodi si sono verificati stanotte (tra sabato 13 e domenica 14 luglio) L’abuso, secondo la denuncia della ragazzina, sarebbe avvenuto sugli scogli dell’Addaura, il lungomare roccioso di Palermo dove si susseguono locali con solarium aperti fino a tarda notte. Proprio in un locale, il South Addaura club, che si trova in via Agostino Barbarigo, la quindicenne aveva fatto conoscenza con un giovane, maggiorenne, con cui avrebbe cominciato a parlare e a bere. Poi insieme sarebbero usciti dal South club e si sarebbero spostati lì vicino, dove ci sono numerosi scivoli per l’accesso al mare e sul lato costiero molte ville abbandonate perché abusive.

Lì, secondo il racconto della ragazzina, sarebbe avvenuta la violenza. La vittima, sconvolta, dopo essere tornata al locale e avere parlato con le amiche, sarebbe stata accompagnata a casa da un addetto alla sicurezza che lavora al locale.

Una volta rientrata, la ragazza ha raccontato la tragica vicenda ai genitori, che l’hanno subito portata al Policlinico di Palermo. Nell’ospedale la vittima è stata visitata dai medici, che poi hanno avvertito i carabinieri. Gli investigatori hanno ascoltato la testimonianza della quindicenne, che ha raccontato tutte le fasi della vicenda, l’incontro col ragazzo, l’abuso e il suo ritorno al locale. Il presunto violentatore è stato rintracciato e interrogato. La sua posizione è al vaglio della procura. Oltre a quella ordinaria indaga anche la procura per i minorenni. Una titolare del South club dice di «non sapere nulla di questa vicenda. Oggi - afferma - abbiamo chiuso verso l’1.15 e non abbiamo avuto contezza di nulla. Sicuramente nel locale non è avvenuto niente. Fuori c’è la costa accessibile ma non illuminata. Abbiamo saputo di questa vicenda da qualche amico che ci ha avvertito dopo aver letto le notizie online».