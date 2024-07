Guardia di finanza, sequestrati 300mila prodotti non sicuri in quattro negozi della provincia di Palermo

La guardia di finanza di Palermo ha sequestrato 304.977 accessori non sicuri e non a norma in quattro esercizi commerciali nel Palermitano: Termini Imerese, Bagheria, Castelbuono e Lercara Friddi. La merce in vendita che non riportava, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni minime in lingua italiana previste dalla normativa sull’etichettatura e sulla sicurezza dei prodotti, le informazioni circa il luogo d’origine, il produttore e l’importatore, le istruzioni, le precauzioni e la destinazione d’uso, nonché il marchio Ce.

Sono stati sequestrati orecchini, brillantini, strass per unghie, elastici, fermacapelli, cerchietti e anche materiali elettrici di vario genere come torce, prese, morsetti, piastre per capelli, videocamere di sorveglianza. Oltre al sequestro della merce, i quattro commercianti sono stati verbalizzati e multati per oltre 100mila euro e segnalati alla Camera di commercio.