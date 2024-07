Spacca una vetrina e si ferisce durante il furto, ladro ricoverato a Palermo

Ha spaccato la vetrina di un bar, all’incrocio tra via Roma e via Principe di Belmonte, a Palermo, portando via il registratore di cassa. Ma durante il furto si è ferito al braccio ed è svenuto in strada per la copiosa perdita di sangue. Il ladro, 47 anni, è stato ricoverato la scorsa notte. A lanciare l’allarme è stato un dipendente della Ksm che, passando da via Roma, ha notato la vetrina del bar in frantumi e un uomo in difficoltà davanti alla porta. L’uomo è stato denunciato.