Villagrazia di Carini, la banda del buco in azione in un centro scommesse

Banda del buco in azione a Villagrazia di Carini. I ladri, dopo avere sfondato una parete, sono entrati nel centro Snai in via Nazionale e hanno ripulito le slot machine. Il bottino è da quantificare. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno eseguito i rilievi per cercare tracce e impronte utili per risalire agli autori. Sono state acquisite anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.