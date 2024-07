Palermo, infortunio sul lavoro in un mercantile olandese: a soccorrere il marittimo arriva la guardia costiera

Infortunio sul lavoro in un mercantile battente bandiera olandese. Sono intervenuti i militari della Capitaneria di porto di Palermo in soccorso del marittimo che a causa di un incidente aveva subito lo schiacciamento di una mano. L’imbarcazione si trovava a 15 miglia dalla costa. La motovedetta ha raggiunto il mercantile, ha perso il membro dell’equipaggio e raggiunto gli ormeggi della Cala, dove ad attenderlo c’erano i sanitari del 118 che lo hanno portato in ospedale.