Palermo, fermano l'autista di un furgone carico di sigarette: la rapina compiuta in pochi minuti

Rapina a un corriere che trasportava tabacchi in via Patti, a Palermo. Tre persone hanno bloccato l’autista e dopo aver fatto aprire il furgone e si sono impossessati di diversi colli di sigarette. Poi sono fuggiti, pare a bordo di una vettura. Le indagini sono condotte dalla polizia, che ha raccolto la testimonianza del dipendente, il quale ha raccontato che i rapinatori lo hanno minacciato e in pochi minuti sono fuggitivi via. Sono in corso le ricerche di possibili immagini di sistemi di sorveglianza nella zona per risalire agli autori.