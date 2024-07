Belmonte Mezzagno, rubati i cavi di rame da una villa confiscata alla mafia

Furto in una villa confiscata alla mafia a Belmonte Mezzagno. I ladri sono entrati in un complesso di quattro ville in via Cosa e hanno portato via i cavi di rame in abitazione. Nel 2023 erano state rubate dalle altre tre ville tutti gli impianti elettrici. È stata presentata denuncia ai carabinieri della compagnia di Misilmeri. A Torretta nei giorni scorsi sono stati rubati pali in metallo e recinzione in un terreno confiscato alla mafia e affidato ad un’associazione scout.