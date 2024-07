Confeziona dosi di cocaina in una trattoria, arrestato a Palermo

I carabinieri della stazione Palermo Centro, con gli agenti della polizia municipale, hanno arrestato un 25enne, palermitano accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli nei locali del Cassaro, l’indagato è stato colto di sorpresa dai militari nella cucina di una trattoria mentre a confezionava circa 40 dosi di cocaina.

Il Gip di Palermo ha convalidato l’arresto. Nel corso dell’attività di controllo, oltre alla trattoria, altri due esercizi pubblici in via dei Cassari sono stati chiusi in quanto completamente irregolari. Un 37enne, palermitano è stato denunciato in stato di libertà, per occupazione di suolo pubblico, mancanza della Scia sanitaria e mancanza dei requisiti igienici. Il 37enne infatti, gestore di due attività, avrebbe occupato senza alcuna autorizzazione il suolo pubblico con una struttura costruita abusivamente.

Entrambi i locali, privi dei necessari requisiti, sono stati sequestrati visto che la strada sottoposta alle disposizioni legislative in materia di Beni Culturali e Ambientali e quindi, arbitrariamente destinata, senza il necessario nullaosta della sovrintendenza ai Beni Culturali e Ambientali della Regione, ad un uso incompatibile con il suo carattere storico e artistico. Nell’ambito del controllo sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per circa 33 mila euro.