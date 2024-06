Ragazzo dà una testata ad un agente, denunciato a Isola delle Femmine

Un ragazzo di 16 anni di Isola delle Femmine è stato denunciato per avere dato una testata ad un agente della polizia municipale. Era in corso la processione di San Pietro e come previsto da ordinanza del sindaco alcune strade erano chiuse al traffico.

Il ragazzo in bici voleva passare da una delle strade chiuse. L’agente della polizia lo ha bloccato e il giovane lo ha colpito al volto. È stato denunciato dai carabinieri per lesioni. L’agente della polizia municipale è stato trasportato in ospedale per essere medicato e refertato.