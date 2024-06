In fiamme un autocarro a Palermo, intervento dei vigili del fuoco

Vigili del fuoco sono intervenuti in via Imperatore Federico a Palermo per l’incendio di un autocarro. Le fiamme sono divampate la scorsa notte. Diverse le squadre dei vigili del fuoco per spegnere il rogo e accertare le cause dell’incendio. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato.

Anche un’auto è stata data alle fiamme a Carini in via Vito Schifani. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le indagini. Le indagini qui sono condotte dai carabinieri.