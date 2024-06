Notte di incendi rifiuti a Palermo e in provincia. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in diverse strada per spegnere i roghi di cumuli accatastati accanto ai cassonetti non svuotati. Le fiamme sono divampate in via della Conciliazione, in via Filippo Paladini, in via Giuseppe Cammarano, via Luigi Einaudi. Roghi di spazzatura anche a Villabate via Matteotti e a Bagheria in via Dante.

Foto d'archivio