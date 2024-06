Furto con vetrina spaccata alla caffetteria dell’Orto botanico, a Palermo. Un uomo è entrato nel locale e ha portato via bottiglie di superalcolici e cibo con danni per migliaia di euro. La polizia è intervenuta insieme alla Scientifica per eseguire i rilievi alla ricerca di impronte digitali o altro che possa portare all’identificazione del responsabile. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire al ladro.