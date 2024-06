Tenta di rubare pezzi delle giostre in un parco per bambini, arrestato diciottenne a Palermo

La polizia ha sventato un furto ai danni di un parco giostre per bambini, nel quartiere del Villaggio Santa Rosalia, a Palermo. Un diciottenne, D.A.P., in pieno giorno aveva aperto un varco nella recinzione della struttura, cominciando ad accatastare pannelli in ferro, lamiere e ricambi elettrici per giostre. Il giovane è stato arrestato.

I poliziotti del commissariato Oreto e Centro hanno notato una motoape nei paraggi e hanno controllato l’area. Il materiale sottratto è stato restituito al legittimo proprietario, nel frattempo contattato dagli agenti. Il giovane dovrà rispondere del reato di tentato furto aggravato. Il provvedimento è stato convalidato dal gip di Palermo.