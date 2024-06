Paura questa notte in via Francesco Perez a Palermo. Un incendio è divampato in un appartamento al piano terra. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, partite pare da un corto circuito che ha provocato fumo tra le stanze.

Nell’abitazione si trovavano due donne, di 67 e 24 anni, che sono rimaste intossicate e soccorse dal personale medico del 118.