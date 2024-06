Palermo, morto Davide Currao: fotografo e attivista, aveva lottato per il recupero dello Sperone

Palermo e tutto il quartiere Sperone piangono la morte, dopo una malattia, di Davide Currao. Un fotografo, un attivista e un regista, ma non solo: un uomo che si era speso tantissimo per la comunità, per il recupero del quartiere. Currao faceva parte di Sperone 167, un collettivo nato, si legge, per la cura proprio della comunità. Davide aveva 46 anni, e ha vissuto il mondo della fotografia sperimentando continuamente senza mai perdere la sua impronta.

Fin dall'età di 6 anni ha iniziato a confrontarsi con le reflex grazie al rapporto con suo nonno, appassionato di fotografia. La formazione scolastica nel campo della tecnica pubblicitaria e in seguito la scuola romana di fotografia, allargando il suo orizzonte dalla foto d'autore alla fotografia professionale, ma l’esperienza che lo segna particolarmente è quella presso lo studio romano della francese Severine Queyras.

Due anni fa aveva firmato un documentario, Sperone 167. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social. I funerali saranno lunedì alle 10.30 nella chiesa di San Girolamo a Ficarazzi.