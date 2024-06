Palermo, incendi di rifiuti in tre quartieri: Cep, Borgo Nuovo e Zen

Incendi rifiuti la scorsa notte a Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti nei quartieri Cep, Borgo Nuovo e Zen per spegnere i roghi di spazzatura appiccati vicino ai contenitori stracolmi. La raccolta in periferia è andata a rilento e si sono formati cumuli in diverse zone del capoluogo. Le squadra antincendio sono intervenute in via Cammarano, in via Paladini, in via Fazello, in via Caltagirone, in via Agesia di Siracusa e in via Pensabene.