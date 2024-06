Cefalù, entra in un negozio e ruba lo smartphone ad un dipendente: arrestato ventiduenne

La polizia ha arrestato M.G., 22 anni, ritenuto responsabile di furto aggravato di uno smartphone. Il giovane, nei giorni scorsi, avrebbe fatto ingresso all’interno di un esercizio commerciale a Cefalù ed avvicinatosi al bancone, approfittando di un momento di distrazione della dipendente, si sarebbe impossessato di un telefonino posto vicino alla cassa per poi scappare.

La proprietaria del telefono ha subito allertato datore di lavoro e polizia fornendo la descrizione del giovane e la via di fuga.

Pochi istanti dopo, i poliziotti hanno notato la presenza della donna, intenta ad inseguire il presunto ladro, così uno di essi, sceso dalla vettura di servizio lo ha inseguito.

Il giovane, durante la fuga, probabilmente allo scopo di disorientare i suoi inseguitori, si è svestito rimanendo in costume da bagno, ma quest’ultimo disperato tentativo non è servito a guadagnare l’impunità, infatti è stato raggiunto e bloccato dagli agenti nella vicina via Candeloro. Il telefono è stato restituito e il giovane è stato arrestato nella flagranza del reato di furto aggravato. L’arresto è stato convalidato.