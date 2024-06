Palermo, via Ragusa Moleti invasa dai rifiuti: «Così da una settimana»

Palermo sommersa dai rifiuti e i cittadini sono infuriati per l'ennesima emergenza in una città davvero ciclica sotto questo punto di vista. Via Ragusa Moleti è una traversa di corso Calatafimi, ed è letteralmente invasa dai rifiuti da circa una settimana, come segnala un lettore, Giuseppe Li Causi: «La nostra via non poteva mancare all'appuntamento con «Palermo invasa dall'immondizia»: è da una settimana che non passa nessun autocompattatore della Rap», dice Li Causi