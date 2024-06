Palermo, violenza in via Dante: colpi di bottiglia e bastonate a un trentenne dello Sri Lanka

Esplode ancora una volta la violenza in strada a Palermo: una rissa tra extracomunitari ha preso vita stanotte in via Dante, in pieno centro e per un trentenne dello Sri Lanka è stato necessario il trasporto in ospedale. Prima le urla, poi il lancio di bottiglie e le bastonate: l'uomo è stato colpito più volte alla testa ed è finito violentemente per terra. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona, svegliati dal trambusto.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno subito chiesto l'intervento dei sanitari del 118. Il trentenne, sanguinante e abbandonato sul marciapiede, è stato così soccorso e trasportato all'ospedale Cervello. Ha riportato ferite al volto, ma i medici non ritengono gravi le sue condizioni. Gli aggressori si sono dati alla fuga a piedi e hanno fatto perdere le proprie tracce.

I militari hanno nel frattempo effettuato i rilievi per ricostruire quanto successo e hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona, da cui potrebbero emergere importanti dettagli su chi ha colpito l'uomo. Quest'ultimo ha riferito ai carabinieri di consoscere chi lo ha ferito, ma non ha fornito ancora altri dettagli utili all'identificazione.