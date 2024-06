Omicidio Burgio a Palermo, chiesto l'ergastolo per i fratelli Romano e un nipote

Il sostituto procuratore generale Sergio Barbiera ha chiesto il carcere a vita per i fratelli Domenico e Matteo Romano finiti sotto processo per l’omicidio di Emanuele Burgio avvenuto il 30 maggio del 2021 alla Vucciria, a Palermo.

Domenico è stato assolto in primo grado difeso dagli avvocati Giovanni Castronovo ed Enzo Giambruno, mentre Matteo Romano è stato condannato in a 18 anni di reclusione, difeso dall’avvocato Raffaele Bonsignore. Richiesta di condanna all’ergastolo anche per il nipote di quest’ultimo Giovan Battista Romano, condannato in primo grado a 18 anni, difeso dall’avvocato Castronovo.

La Corte di assise di appello, presieduta da Angelo Pellino, ha rigettato le richieste di riapertura dell’istruttoria dibattimentale per sentire i collaboratori di giustizia Alessio Puccio e Giovanni Ferrante. La difesa si era opposta. Secondo la Procura il delitto è stato premeditato a causa dei contrasti tra la vittima e i Romano per la gestione delle piazze di spaccio.