Bagheria, i carabinieri incontrano gli studenti della scuola Bagnera

Ieri, 31 maggio, i carabinieri di Bagheria, accompagnati dal maggiore Francesco Battaglia e dal comandante Vincenzo Ruggieri, hanno incontrato tutti i bambini della scuola Bagnera, prima della fine dell’anno scolastico, per ricambiare la visita di cortesia che i piccoli alunni avevano rivolto andando alla locale caserma.

I carabinieri si sono presentati con uno schieramento di Alfa Giulia e motociclette della sezione radiomobile, Jeep Renegade della stazione, artificieri antisabotaggio di Palermo con robot e del nucleo cinofili accompagnati dal pastore tedesco Blade.

Tutti gli alunni, accompagnati dai rispettivi insegnanti, hanno avuto la possibilità di rivolgere domande e curiosità sul servizio dei vari reparti dell’Arma; costantemente seguiti dai militari sono saliti quindi sulle autovetture e sulle moto, e soprattutto hanno accarezzato il giocoso Blade.

«La mattinata di legalità - fanno sapere i carabinieri - è il frutto non solo di una preziosa collaborazione tra l’Arma locale e la dirigente scolastica Caterina Oliveri, coadiuvata dalla referente del progetto Maestra Francesca Antieri, ma in generale con tutte le scuole del territorio, presso le quali i carabinieri hanno costantemente effettuato negli ultimi anni numerose conferenze su tematiche profonde quali quelle del bullismo e cyberbullismo, dell’uso consapevole dei social, della violenza di genere e della cultura mafiosa, consapevoli che per una crescita sana tra principi di giustizia e rispetto, è assolutamente necessario fare rete e squadra tra i vari enti educativi del territorio, e tra questi, il binomio scuola-carabinieri è sicuramente uno dei più significativi».