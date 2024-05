Studenti pugliesi in gita a Palermo finiscono alla guardia medica con dolori addominali

Una trentina di studenti della scuola Amedeo d’Aosta di Martina Franca (provincia di Taranto) in gita a Palermo sono finiti alla guardia medica per dolori addominali. La scorsa sera sono finiti tutti dal medico per dolori allo stomaco dopo aver mangiato.

La segnalazione ai carabinieri è stata fatta da una delle insegnanti. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri del Nas per verificare dove gli studenti e hanno mangiato e per accertare il rispetto delle norme.

Nei giorni scorsi quattro studentesse di un liceo romano sono finite in ospedale, mentre erano in gita a Palermo, per avere contratto un'infezione.