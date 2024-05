Palermo, maxirissa in centro: una donna ferisce un uomo, auto danneggiate

Maxi rissa a Palermo in via Ferrara (nella foto), ad angolo con via De Spuches (quartiere Politeama, centro città). Per motivi ancora non del tutto chiari, alcune persone si sono affrontate usando anche bottiglie e danneggiando alcune auto.

Non appena sono arrivati i carabinieri, i partecipanti alla rissa sono fuggiti, tranne una donna che, mentre provava ad allontanarsi in auto, è stata riconosciuta da testimoni e segnalata ai carabinieri. Infuriata, la donna si è scagliata contro un uomo, facendolo cadere a terra e provocandogli la frattura dell’anca. Il ferito è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Villa Sofia. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza.