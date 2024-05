Palermo, due anziani rapinati in casa in pieno giorno

Rapina in casa in pieno giorno a due anziani, in via Gustavo Roccella (nella foto), a Palermo. I rapinatori sono saliti in ascensore al quinto piano, hanno bussato e sono entrati nell’appartamento della coppia, facendosi consegnare soldi e gioielli. Le telecamere sia del palazzo che di un vicino cantiere erano fuori uso, nonostante il loro funzionamento fosse stato verificato pochi giorni fa. Sono intervenuti gli agenti della squadra mobile e della scientifica, che hanno cercato tracce utili per risalire agli autori del colpo. Non è escluso che nella zona ci sia qualche telecamera che abbia ripreso i rapinatori.