La chiesa piange padre Charles, sacerdote Nigeriano tanto amato dai suoi palermitani

La chiesa e Palermo tutta piangono don Charles Onyenemerem, il parroco della chiesa Santa Margherita Vergine e Martire, in via Marabitti, in zona via Montalbo. Il sacerdote era stato colpito lo scorso 21 maggio da un ictus cerebrale. Non si è mai ripreso e ieri è morto a Villa Sofia, dove era ricoverato in gravissime condizioni. Era stato tentato anche un intervento chirurgico.

Don Charles Onyenemerem aveva 54 anni ed era originario della Nigeria. L'arcivescovo Corrado Lorefice ha dato la notizia con una nota commossa: «Con il cuore affranto, ma sostenuto dalla fede in Gesù Cristo, il Crocifisso Risorto, Vi partecipo la morte del nostro caro presbitero don Charles Onyenemerem. Subito ci si è resi conto della gravità della situazione a motivo dell’ictus cerebrale che lo ha colpito martedì scorso 21 maggio. Don Charles ha arricchito la nostra Chiesa locale con la sua vita impregnata di cultura africana e soprattutto il nostro presbiterio, che lo ha visto fraterno e gioioso nella bellezza di relazioni ricche di umanità e di freschezza evangelica. Ci uniamo al dolore della sua famiglia, della mamma, delle sorelle e dei fratelli ed anche a quello della comunità parrocchiale di Santa Margherita V.M. in Palermo che lo ha avuto pastore amabile, sorridente e solerte, innamorato di Cristo e della Chiesa».