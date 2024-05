Pedara, dopo 29 anni trova la forza di denunciare e far arrestare il marito violento

A Pedara i carabinieri su disposizione della Procura della Repubblica etnea hanno arrestato un uomo di 55 anni che da 29 vessava moglie e figli. L’uomo, un elettricista, è stato posto ai domiciliari in abitazione diversa da quella familiare e con il braccialetto elettronico. A denunciarlo è stata la moglie, che ha trovato il coraggio dopo aver subito anni di continue vessazioni in un crescendo di violenza fisica e verbale sfociato anche in minacce di morte con coltelli a scatto e nel lancio di arredi e soprammobili verso i figli anche quando erano minorenni.

L’uomo avrebbe problemi di alcolismo e avrebbe tenuto abituali condotte violente anche nei confronti dei bambini, che avrebbe anche aggredito anche in presenza di amici o altri parenti, minacciandoli: «Ti ammazzo e ti lascio dove sei». In una occasione, circa 5 anni fa, l’uomo con un bastone avrebbe anche rotto un braccio alla moglie per poi accompagnarla al pronto soccorso e costringerla a dire di essere caduta. L’uomo avrebbe spesso anche preso la moglie a schiaffi e pugni causandole lividi e lesioni che avrebbero notato anche le persone abitualmente frequentate dalla famiglia, che hanno poi fornito ai carabinieri dichiarazioni precise e concordanti in merito agli episodi di violenza.