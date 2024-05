Paura a Monreale: un'auto distrutta dalle fiamme, non si esclude l'origine dolosa

Momenti di paura a Monreale per un'auto andata a fuoco. L'incendio è divampato nel cuore della notte in via Salita delle Croci: le fiamme hanno avvolto una Fiat Panda parcheggiata nel giro di pochi minuti e il fumo nero ha invaso la strada. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti svegliati dal cattivo odore. Sul luogo dell'incendio sono arrivati i vigili del fuoco che hanno evitato l'ulteriore propagazione del rogo ad altri mezzi posteggiati e hanno bonificato l'area, mettendola in sicurezza.

In via Salia delle Croci anche i carabinieri che hanno rintracciato il proprietario, un pensionato, ascoltato dai carabinieri per capire se nei giorni precedenti abbia notato qualcosa di sospetto. Sono stati effettuati i rilievi per risalire alle cause del rogo, non si esclude l'origine dolosa. Pochi giorni fa, l'ennesimo incendio di un'auto in provincia di Agrigento: anche in questo caso, ad accorgersi delle fiamme che stavano distruggendo una Fiat Punto, sono stati i residenti che hanno allertato le forze dell'ordine.