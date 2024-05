Palermo, furto con spaccata in pizzeria: ma scatta l'allarme, passano i carabinieri e arrestano il ladro

Ladro e vandali in azione a Palermo nella notte tra mercoledì e ieri, giovedì 16 maggio. Sono state prese di mira una pizzeria e una scuola.

Nel primo caso il raid è avvenuto in un locale nei pressi di Villa Tasca. Per l’esattezza si tratta della pizzeria Pulcinella di via Falvetto, nella zona di via Santissima Mediatrice, che ha subito un furto con spaccata. Un uomo di 40 anni, dopo aver forzato la saracinesca, ha spaccato la vetrata d’ingresso. Ma in quel momento è scattato l’allarme e i carabinieri in pochi minuti sono arrivati sul posto, beccando ancora il ladro in azione e con il denaro che aveva appena prelevato dalla cassa. Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di furto aggravato.

I vandali invece hanno ancora una volta colpito il liceo linguistico Danilo Dolci di via Natale Carta, a Brancaccio, mettendo a segno un raid identico a quello che già era stato organizzato qualche settimana prima. In pratica sono entrati forzando la porta del seminterrato e danneggiando i computer in disuso che erano stipati in uno dei locali, pronti per essere smaltiti proprio perché oramai fuori uso. Inoltre è stata forzata la porta di un casotto della scuola in cui si trovavano alcuni attrezzi ma nulla sarebbe stato rubato.