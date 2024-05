Giovane detenuto di Palermo si impicca nel carcere di Parma

Un giovane palermitano, detenuto nel padiglione di media sicurezza del carcere di Parma, si è tolto la vita ieri sera (16 maggio), impiccandosi. Ne dà notizia il garante delle persone private della libertà dell’Emilia Romagna, Roberto Cavalieri. Il venticinquenne originario di Palermo alcuni giorni fa si era reso responsabile di un’aggressione ad un agente di polizia penitenziaria ed era stato quindi trasferito in una sezione per detenuti con problematiche di sicurezza. Quello di ieri, aggiunge il Garante, è il secondo suicidio verificatosi nel carcere di Parma e il quarto nell’arco di 12 mesi in Emilia Romagna. I casi di suicidio in carcere da inizio anno sono ora 34.