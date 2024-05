Auto e moto si scontrano ad Alia, feriti due motociclisti

Impatto fra una utilitaria e una moto con conseguenze per fortuna non gravi. L’incidente si è verificato oggi, ad Alia, intorno alle 13 lungo la strada statale 121 «La catanese» fra il bivio di Marcatobianco e quello del complesso arichitettonico delle Grotte della Gurfa, a tre chilometri dal bivio di Alia, nel Palermitano.

Nello schianto, sulla cui dinamica stanno indagando i carabinieri della compagnia di Lercara Friddi, sono rimasti feriti due motociclisti che viaggiavano a bordo di una moto di grossa cilindrata. Illesi invece il conducente e chi viaggiava sulla utilitaria. Ferite, escoriazioni profonde e fratture alla gamba sinistra per il giovane che era alla guida della moto, mentre piuttosto provata dall’impatto la ragazza che stava in sella con lui. Al momento dell’arrivo al Pte di Lercara Friddi entrambi i giovani erano coscienti, poi sempre a bordo di due ambulanze del 118 sono stati trasportati nell’ospedale più vicino. Per circa 90 minuti il traffico sulla statale è rimasto bloccato.