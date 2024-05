Un’auto è andata in fiamme a Monreale la scorsa notte. Il rogo ha avvolto l’auto di un uomo noto alle forze dell’ordine di 40 anni che si trovava parcheggiata nella strada statale 186 per Pioppo. Le fiamme hanno danneggiato la Mercedes classe A. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e stanno indagando insieme ai carabinieri sulle cause dell’incendio che molto probabilmente è di natura dolosa.

Foto d'archivio