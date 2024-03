Il ragazzo palermitano ferito dalla bici elettrica a Torino, uno dei minorenni condannati ora va a processo per riciclaggio

Riciclaggio: questa l’accusa per la quale oggi a Torino è stato rinviato a giudizio uno dei tre ragazzi minorenni coinvolti nel caso di Mauro Glorioso, lo studente universitario palermitano rimasto gravemente ferito dal lancio di una bicicletta elettrica ai Murazzi nel gennaio del 2023. Si tratta di un diciassettenne condannato nei giorni scorsi dalla Corte d’appello assieme agli altri due amici per tentato omicidio.

La nuova accusa di riferisce a un episodio del 5 settembre 2022, quando l’adolescente sarebbe stato visto armeggiare su un motorino che risultava rubato. Il processo si aprirà il 14 maggio. Un altro procedimento a suo carico è aperto per intemperanze in carcere dopo l’arresto per il caso Glorioso: qui le ipotesi di reato sono la resistenza e l’oltraggio a pubblico ufficiale.