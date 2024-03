Il crollo della palazzina a Palermo: quattro ore e mezzo di lavoro per mettere la strada al sicuro

È durato quattro ore e mezzo ieri sera (24 marzo) l'intervento per mettere in sicurezza l'area di via Macello, nel quartiere Romagnolo di Palermo, dopo il crollo di una palazzina disabitata.

I vigili del fuoco stamattina hanno spiegato che l'intervento è scattato intorno alle ore 18.Le squadre del Comando di Palermo sono intervenute nella traversa di corso dei Mille a seguito del crollo di porzioni di edifici. In particolare, hanno spiegato, si tratta di stabili costituiti da due elevazioni fuori terra in muratura portante, in condizioni di abbandono e in uno stato di dissesto strutturale generalizzato.

A venire giù sono stati i muri del prospetto che dà su via del Macello. Le macerie hanno raggiunto la sede stradale. Per controllare che non vi fossero persone coinvolte dal dissesto, si è provveduto a rimuovere le macerie con l’ausilio dei mezzi di movimento terra. Inoltre, è stata chiusa la strada tramite transennatura ed è stato inibito l’utilizzo dell’edificio adiacente alla struttura dissestata.