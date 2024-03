Sospesa l’applicazione del regolamento movida a Palermo. Il Tribunale amministrativo ha accolto un ricorso da parte di una società che opera nel settore delle scommesse. Nel ricorso si lamenta il pregiudizio che il nuovo regolamento apporta all’attività economica con il rischio di dover procedere alla riduzione del personale. L’udienza per la trattazione in camera di consiglio al Tar è prevista per il prossimo giovedì 11 aprile.

«Siamo tranquilli del fatto che il regolamento movida reggerà all’esame dei giudici amministrativi - afferma l’assessore alle Attività produttive del Comune Giuliano Forzinetti - nella peggiore delle ipotesi, gli aspetti specifici che riguardano le sale scommesse verranno regolamentati da una specifica ordinanza. Già il Consiglio di Stato e numerose altre sentenze hanno sostenuto la legittimità dell’azione delle amministrazioni comunali in ordine alla riduzione dell’orario di apertura come forma di contrasto alla ludopatia. Siamo sicuri che l’impianto del nostro regolamento sarà confermato».