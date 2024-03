Palermo, addio a Salvatore Pezzino: il mondo dell'imprenditoria perde lo stampatore dei capolavori della Sellerio

Il mondo dell'imprenditoria a Palermo è in lutto, per la scomparsa di uno dei rappresentanti più nobili dell'arte tipografica. All'età di 84 anni è morto Salvatore Pezzino, una vita passata a stampare libri, riviste e tanto altro. Lui era la terza generazione della famiglia che aveva fondato, nel 1913, le Arti Grafiche, da un'idea della nonna di Salvatore. La tipografia da decenni è il motore della cultura della città.

Una tradizione che adesso si chiama Officine Grafiche, dal 2012 diventata una cooperativa dopo la fusione con un'altra società, e dove ora lavora il figlio, Cristoforo, chiamato da tutti Cris. Le Officine Grafiche si trovano in via Prospero Favier, nella zona industriale di Brancaccio, e continuano il lavoro iniziato tanti anni fa da Salvatore Pezzino, stampando fra l'altro anche la rivista Il Gattopardo, oltre che i libri della casa editrice Sellerio. Nonno di due nipoti, lascia la moglie e i due figli.

«Mio padre era uno stacanovista, il primo ad entrare e l'ultimo ad uscire. So che spesso si dice così, ma nel suo caso è tutto vero - ricorda, commosso, Cris Pezzino -. Aveva una dedizione assoluta per il suo lavoro, sentiva il peso della tradizione e della famiglia e portava avanti il tutto con grande impegno, professionalità e coraggio. Ha lavorato fino a 80 anni, veniva sempre in azienda e voleva sapere sempre tutto. Poi dopo il Covid si è goduto un po' di riposo, ma era sempre l'anima delle Officine Grafiche».