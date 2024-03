Palermo, rubati tutti i carrelli della spesa fuori dal Conca d'oro

Furto al Conca d'Oro, nella zona di via Lanza di Scalea a Palermo. Gli increduli clienti e chi lavora nella struttura ha visto infatti spariti tutti i carrelli della spesa che si trovavano all'esterno del centro commerciale. Un bel problema, per chi aveva programmato di riempire i contenitori per la "spesona" del sabato e per poter portare la propria roba in macchina, e sicuramente un grosso danno per la gestione nata per volontà dell'ex presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, scomparso del 2022.

Sono rimasti soltanto dei carrelli per fare la spesa all'interno della struttura, ma in numero chiaramente insufficiente per poter accontentare tutti, e di sabato i clienti del supermercato all'interno e altro non sono certo pochi. Un carrello della spesa vale circa un centinaio di euro, c'è ancora da quantificare quanti ne siano stati rubati. Indaga la polizia.