Carini, trovato in mare il cadavere di un anziano

Il cadavere di un uomo di 83 anni è stato trovato nei pressi della spiaggetta dell’Arco del Baglio, a Carini, trasportato dalle correnti. Il corpo è stato segnalato ai carabinieri nel pomeriggio da un passante. L’uomo potrebbe essere scivolato in mare per un malore, ma non si esclude che possa essersi trattato di un gesto volontario. Sono intervenuti i militari del nucleo radiomobile, la guardia costiera e i sanitari del 118.