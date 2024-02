Cefalà Diana, ubriaco molesta i passeggeri sul pullman Palermo-Agrigento e aggredisce i carabinieri: denunciato

Era a bordo di un pullman regionale, ma aveva bevuto qualche bicchiere di troppo e ha scatenato il caos. Si è improvvisamente alzato e ha cominciato a molestare gli altri passeggeri: insulti e minacce, poi rivolti anche contro l'autista, che lo ha invitato a calmarsi. Un uomo di quarant'anni ha seminato il panico sull'autobus che da Palermo era diretto ad Agrigento: era in stato di alterazione psicofisica e al conducente non è rimasto che bloccare la corsa e lanciare l'allarme.

Il mezzo stava percorrendo la strada statale 121, si è fermato all'altezza del distributore di carburante Q8 di Cefalà Diana, dove sono arrivati i carabinieri. Il quarantenne, però, non ha desistito, anzi. Si è scagliato contro i militari e li ha aggrediti, minacciandoli e insultandoli. Li ha spintonati e ha sferrato calci e pugni, cercando di svincolarsi.

I carabinieri sono riusciti a bloccarlo e dopo averlo identificato per lui è scattata la denuncia per danneggiamento, interruzione di pubblico servizio, oltraggio a pubblico ufficiale e violenza a pubblico ufficiale. Sul posto è stato necessario anche l'intervento dei sanitari del 118 che l'hanno trasportato in ospedale a Palermo. Il pullman ha così ripreso la sua corsa.