Beccato a Bologna parcheggiatore abusivo palermitano: scatta la denuncia

Un parcheggiatore abusivo della provincia di Palermo denunciato Bologna. «Da anni - scrive il Resto del Carlino - svolge l'attività di parcheggiatore abusivo durante i giorni della Fiera e quindi era già noto alle forze dell'ordine e in passato aveva anche ricevuto un foglio di via obbligatorio dal Comune, che non rispettava. Per questo, un uomo di 59 anni è finito di nuovo nei guai quando i carabinieri lo hanno fermato durante Arte Fiera, perché chiedeva 10 euro ai visitatori per parcheggiare la propria auto».

Tutto è successo durante la giornata inaugurale della manifestazione. In seguito alle diverse segnalazioni ricevute per la presenza di un parcheggiatore abusivo nella zona di viale Aldo Moro, una pattuglia dei carabinieri della stazione Bologna Navile ha intercettato il cinquantanovenne, che alla vista dei militari dell'Arma ha subito tentato di dileguarsi in maniera disinteressata, senza però riuscirvi. L'uomo è stato perquisito e all'interno della tasca della giacca i carabinieri hanno trovato 70 biglietti con la scritta «parcheggio posteggio auto» più 16 euro in contanti, suddivisi in banconote e monete di vario taglio, che secondo gli investigatori erano frutto dell'attività illecita.