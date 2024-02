Palermo, ancora un'aggressione al Policlinico: un'infermiera è stata picchiata da un paziente

Ancora un'aggressione negli ospedali. Un’infermiera ieri sera (venerdì 2 febbraio) è stata aggredita nel reparto di Rianimazione del Policlinico a Palermo. La vittima di 57 anni è stata picchiata verso le 19.30 da un paziente che si trovava nel reparto e doveva essere trasferito. La sanitaria, colpita con un oggetto contundente, è stata soccorsa dagli stessi colleghi e ha diversi ematomi al viso e in testa. La polizia del commissariato Vespri-Settecannoli sta cercando di ricostruire quanto successo.

«Non si è trattata della classica aggressione, ovvero di pazienti o parenti che entrano in reparto, ma di un paziente critico in fase di svezzamento respiratorio, nel reparto di terapia intensiva, che non collaborava al piano di assistenza respiratoria fatto da medici e infermieri - spiega il dottor Antonino Giarratano, direttore del dipartimento emergenza urgenza del Policlinico -. Una infermiera, cui va tutta la mia vicinanza, estremamente educata e professionale, per evitare problemi al paziente ha tentato di convincerlo che doveva tenere la mascherina e che non poteva essere dimesso, ricevendo per tutta risposta l’aggressione al volto. Medici e infermieri di turno hanno spiegato tutto alla vigilanza e alla polizia intervenuta, abbiamo soccorso e refertato l’infermiera, che farà probabilmente denuncia a propria tutela».