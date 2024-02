Dramma a Palermo: va in clinica per fare degli esami, ma si accascia e muore

Doveva effettuare alcuni accertamenti diagnostici, ma è morto poco dopo essere arrivato in clinica. Tragedia alla casa di cura Orestano di via Pietro D'Asaro a Palermo, dove P.I, 53 anni, si è improvvisamente accasciato e non ha più dato alcun segno di vita. Dalla sala d'aspetto gli altri pazienti hanno subito lanciato l'allarme, ma nonostante i soccorsi, per l'uomo non c'è stato niente da fare.

Sul posto sono arrivati i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso e il medico legale che ha confermato il decesso per arresto cardiocircolatorio: P.I, che lavorava in un'agenzia di assicurazioni, sarebbe stato stroncato da un malore.

I primi di gennaio un episodio simile si è verificato a Bagheria: un uomo di 64 anni è stato colto da un infarto poco dopo essere arrivato al pronto soccorso della cittadina alle porte di Palermo.

Abitava a Santa Flavia da solo e aveva accusato un malore in casa: si era messo alla guida per cercare di essere visitato dai medici, ma una volta arrivato al presidio medico si è accasciato. Anche in questo caso, nonostante l'intervento dei soccorritori, non è rimasto che accertare il decesso.