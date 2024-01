Giornata della memoria, il racconto dell'ambasciatrice a Palermo: «Così mio padre salvò seimila ebrei»

«Temo che saremo l’ultima generazione che potrà ascoltare i testimoni oculari di ciò che è successo nei campi di sterminio. A noi il compito di permettere alle generazioni future di ricordare». In occasione della Giornata della Memoria, 400 studenti palermitani hanno incontrato al Teatro Politeama testimoni e istituzioni nel corso dell’iniziativa organizzata da tutti i Rotary club dell’area Panormus e il Comune.

Ospite d’onore l’ambasciatrice della Repubblica di Polonia in Italia, Anna Maria Anders: gli studenti per l’occasione hanno realizzato alcuni elaborati multimediali sulla Shoah, condivisi in un momento di riflessione e confronto arricchito dalla testimonianza in video collegamento di Lidia Maksymowicz, sopravvissuta ai campi di sterminio.

«Sono veramente contenta di poter realizzare questa conferenza qui a Palermo - ha detto Anders - ricordare la Shoah è molto importante, ma penso che oggi quando vediamo la guerra in Ucraina o in Medio Oriente è anche più significativo: io questa settimana parlo sopratutto dei bambini, che rappresentano il futuro delle nazioni. Con queste guerre c’è il rischio che si cancelli la cultura e la storia dei Paesi. Per questo - prosegue l’ambasciatrice - bisogna sottolineare la sofferenza ed evidenziare invece il lavoro di chi continua a fare la propria parte, tendendo una mano importante».