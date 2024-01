Palermo, baby gang aggredisce avvocato a colpi di bastone

Quattro ragazzini hanno aggredito con un bastone l'avvocato Luca Giudice che stava tornando a casa da una partita di calcetto. Il fatto è avvenuto in corso Camillo Finocchiaro Aprile, a Palermo.

«Ho parcheggiato e proseguivo a piedi - racconta l’uomo - all’altezza di viale Regina Margherita sono sbucati dal nulla a tutta velocità. Erano in quattro su due bici elettriche. Non sono riuscito a vederli in faccia, ma erano dei ragazzini. Lo hanno fatto per puro divertimento visto che sono andati via ridendo».

I colpi sono arrivati alla schiena, attutiti dallo zaino. «Non c'era nessuno e mi sono davvero spaventato - aggiunge il legale - questa città è diventata invivibile riguardo alla sicurezza». Nei giorni scorsi un giornalista mentre si trovava a bordo di un monopattino è stato spinto e fatto cadere. Dopo una lunga giornata di lavoro ha terminato la giornata in ospedale a Villa Sofia con una brutta ferita alla testa. Anche in questo caso gli aggressori sono stati dei ragazzi a bordo di uno scooter elettrico, andati via ridendo.